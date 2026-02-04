Mann betäubt und Brände gelegt - Mordurteil rechtskräftig

Memmingen (dpa) - Das Urteil gegen eine Frau aus Memmingen wegen Mordes aus Habgier an ihrem Ehemann ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof habe eine Revision der Angeklagten als unbegründet verworfen, teilte das Landgericht Memmingen mit. Damit steht eine lebenslange Haftstrafe fest - ebenso eine besondere Schwere der Schuld. Dadurch wird nicht wie sonst nach 15 Jahren geprüft, ob der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird.

Nach Überzeugung des Gerichts hatte die Frau im Mai 2023 ihrem 38 Jahre alten Ehemann unter einem Vorwand Schlafmittel verabreicht. Dann hatte sie mehrere Gegenstände in der gemeinsamen Wohnung angezündet, weshalb der Mann an einer Rauchvergiftung starb.