Bargeld geklaut

Mann bricht mit Besenstiel in Restaurant in Offenbach ein

Der Einbrecher stahl Bargeld aus einer Kasse. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Die Kriminalpolizei sucht nach einem 40 bis 50 Jahre alten Mann mit lichtem Haar. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
