Mann droht medizinischem Personal, eine Pistole einzusetzen
Wegen Unzufriedenheit mit der Behandlung spricht ein Mann in Baden-Baden eine Pistolen-Drohung aus. Die Polizei durchsucht seine Wohnung.
Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein 60-Jähriger hat die Mitarbeiter eines Klinikums in Baden-Baden bedroht, weil er unzufrieden mit der Behandlung war. Er sagte dem Personal laut den Angaben der Polizei, dass er eine Pistole zu Hause habe und sie auch einsetzten wolle.
Der Mann war demnach stationär im Klinikum in Behandlung. Die empfand er laut den Angaben eines Sprechers als nicht gut genug. Er beleidigte demnach am Montagabend das medizinische Personal und sprach Drohungen aus. Der 60-Jährige sei vorläufig festgenommen worden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung habe keine Waffe gefunden werden können.