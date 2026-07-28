Unzufrieden mit Behandlung

Mann droht medizinischem Personal, eine Pistole einzusetzen

Wegen Unzufriedenheit mit der Behandlung spricht ein Mann in Baden-Baden eine Pistolen-Drohung aus. Die Polizei durchsucht seine Wohnung.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte keine Waffe gefunden werden. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte keine Waffe gefunden werden. (Symbolbild)

Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein 60-Jähriger hat die Mitarbeiter eines Klinikums in Baden-Baden bedroht, weil er unzufrieden mit der Behandlung war. Er sagte dem Personal laut den Angaben der Polizei, dass er eine Pistole zu Hause habe und sie auch einsetzten wolle. 

Der Mann war demnach stationär im Klinikum in Behandlung. Die empfand er laut den Angaben eines Sprechers als nicht gut genug. Er beleidigte demnach am Montagabend das medizinische Personal und sprach Drohungen aus. Der 60-Jährige sei vorläufig festgenommen worden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung habe keine Waffe gefunden werden können.

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