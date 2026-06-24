Mann droht mit Explosion in Firma - Festnahme
Ein 42-Jähriger droht mit einer Explosion in einer Chemiefirma an der Landesgrenze. Die Polizei nimmt ihn fest – die Hintergründe bleiben zunächst unklar.
Schöllkrippen (dpa) - Ein offensichtlich psychisch kranker Mann hat an der bayerisch-hessischen Landesgrenze gedroht, in einem Unternehmen eine Explosion auszulösen. In der Firma in Schöllkrippen (Landkreis Aschaffenburg) wird nach Polizeiangaben mit verschiedenen Chemikalien gearbeitet. Der 42 Jahre alte Verdächtige konnte am Dienstag festgenommen werden.
Unklar war zunächst, warum er die Tat in der Nacht zuvor in sozialen Medien angekündigt hatte. Der Mann kam nach einem größeren Polizeieinsatz in eine Fachklinik. Eine konkrete Gefährdungslage bestätigte sich nicht.