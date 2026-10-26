Mann ersticht aggressiven Hund - 70-Jährige verblutet fast

Marburg (dpa) - Ein Mann hat im hessischen Marburg seinen aggressiven Hund erstochen. Das Tier hatte die Mutter des Halters und ihn selbst schwer verletzt. Polizeibeamte retteten der Frau wohl das Leben, wie die Kollegen nach dem Einsatz am Nachmittag berichteten.

Der Staffordshire Bullterrier habe die 70-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen in den Arm gebissen. Der 49 Jahre alte Sohn der Frau und Halter des Hundes eilte zu Hilfe, wurde aber ebenfalls angegriffen. «Der Hundehalter erstach daraufhin seinen Hund mit einem Messer», hieß es im Polizeibericht.

Polizei rettete der Frau vermutlich das Leben

Beide Geschädigten erlitten erhebliche Verletzungen und kamen ins Universitätsklinikum. Die Polizisten, die zuerst in die Wohnung mit dem Hund kamen, stabilisierten die Frau. «Durch das Anlegen eines sogenannten Tourniquets konnten die Beamten die starke Blutung am Arm der Frau stoppen und ihr damit vermutlich das Leben retten», berichteten die Beamten. Dabei wird mit einem Abbindesystem der Blutfluss unterbrochen.

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