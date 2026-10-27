Mann fährt mit mehr als drei Promille gegen Mauer
Ein Autofahrer rammt eine Grundstücksmauer und einen Gartenzaun. Die Beamten bemerken direkt die Alkoholfahne des Mannes - doch der Alkoholtest scheitert zunächst.
Pforzheim (dpa/lsw) - Ein völlig betrunkener Mann ist mit seinem Auto gegen eine Mauer in Pforzheim gefahren. Ein Alkoholtest ergab später 3,4 Promille, wie die Polizei berichtete. Den Angaben zufolge war der 43-Jährige so stark betrunken, dass der Alkoholtest zunächst scheiterte und erst im Krankenhaus durchgeführt werden konnte.
Laut Polizei war der Fahrer am Montag mit seinem Wagen zu schnell unterwegs gewesen und prallte dabei zunächst gegen die Grundstücksmauer und später gegen einen Gartenzaun. Durch den Unfall erlitt der 43-Jährige leichte Verletzungen. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein.