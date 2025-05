Mann flüchtet vor der Polizei in den Bodensee

Lindau (dpa) - Um einer Polizeikontrolle zu entkommen, ist ein angetrunkener Radfahrer nachts in den Bodensee hinausgeschwommen und hat so eine große Suchaktion ausgelöst. Eine Streife wollte den 24-Jährigen kontrollieren, weil dieser in Lindau Schlangenlinien gefahren war. Der Fahrradfahrer sei ans Ufer gefahren und in den See gestiegen, berichtete ein Polizeisprecher.