Obduktion angeordnet

Mann in Flammen stirbt - So gehen die Ermittler nun vor

War es Selbstverbrennung oder ein Unglück? Nach dem Vorfall in Karlsruhe haben die Behörden ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Was das heißt und ob es eine passende Vermisstenmeldung gibt.

Auch zwei Tage nach dem Vorfall sind die Spuren noch zu sehen. Foto: Uli Deck/dpa
Auch zwei Tage nach dem Vorfall sind die Spuren noch zu sehen.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Im Fall eines auf der Straße verbrannten Mannes in Karlsruhe hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion der Leiche angeordnet. Sie erhofft sich nach Angaben eines Sprechers zum einen Hinweise auf die Identität des Gestorbenen. Zum anderen soll geklärt werden, ob es sich bei dem Geschehen am Sonntag um eine vorsätzliche Selbstverbrennung oder ein Unglück handelt. Erkenntnisse dazu könnten im Laufe der Woche vorliegen.

«Wir haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet», sagte der Sprecher. Anzeichen für Fremdverschulden gebe es nicht. Hinweise auf vermisste Menschen hätten bei der Identifikation des Toten bisher nicht geholfen.

Vorfall nahe dm-Zentrale

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Polizei und Staatsanwaltschaft hatten mitgeteilt, dass Passanten am späten Sonntagabend im Stadtteil Durlach gemeldet hätten, dass sie einen brennenden Menschen auf der Straße laufen und zusammenbrechen sahen. Wegen seiner schweren Verbrennungen starb der Mann demnach noch an Ort und Stelle.

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Die Passanten und ein Anwohner hätten noch versucht, dem brennenden Mann zu helfen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Dabei hätten die Ersthelfer auch einen Feuerlöscher eingesetzt.

Der Vorfall hatte sich in der Nähe der dm-Zentrale ereignet. Der Geschäftsführer des Ressorts Finanzen + Controlling der Drogeriemarktkette, Martin Dallmeier, erklärte: «Wir bedauern den tragischen Vorfall zutiefst und unser Mitgefühl gilt den Angehörigen sowie allen Betroffenen. Allerdings steht der Vorfall vom Sonntagabend in keinem Zusammenhang mit dm, er hat sich lediglich räumlich in der Nähe unseres dm-dialogicums ereignet.» Das Unternehmen unterstütze die Behörden im Rahmen seiner Möglichkeiten.

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