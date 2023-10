Mann in Frankfurt mit Teppichmesser verletzt und ausgeraubt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einem Messer ist ein Mann in Frankfurt am Dienstag mutmaßlich verletzt und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, trat ein Mann in der Innenstadt an das Opfer heran, forderte Bargeld und zog ein Teppichmesser. Anschließend deutete der etwa 20-Jährige Stichbewegungen in Richtung des Mannes an und verletzte ihn dabei oberflächlich. Der 37-Jährige gab ihm daraufhin sein gesamtes Bargeld in Höhe von acht Euro und der Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung.