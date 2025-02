Mann in Maschine eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt

Ulm (dpa) - Ein 46-Jähriger ist in Donzdorf (Kreis Göppingen) in einer Arbeitsmaschine eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Gegen seinen Kollegen, der die Hochglanzdruckmaschine am Mittwoch bedient habe, werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Ein Verschulden des 36-Jährigen könne nicht ausgeschlossen werden. Sein Kollege sei von der Feuerwehr befreit und noch vor Ort notärztlich versorgt worden.