Großeinsatz

Mann läuft mit Pistole durch Freiburg

Menschen beobachten in der Freiburger Innenstadt einen bewaffneten Mann. Die Polizei rückt aus. Bestand eine Gefahr für die Bevölkerung?

Ein Mann mit Pistole hat Menschen in Freiburg einen Schrecken eingejagt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Ein Mann mit Pistole hat Menschen in Freiburg einen Schrecken eingejagt. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Ein bewaffneter Mann hat in der Freiburger Innenstadt für Aufsehen und einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Zeugen zufolge war der 43-Jährige am Dienstagabend mit einer Pistole durch die Stadt gelaufen, wie die Polizei mitteilte. Die Menschen riefen die Polizei. Beamten fahndeten nach dem Mann, trafen ihn an, durchsuchten seinen Rucksack und fanden bei ihm eine Schreckschusspistole, eine Gaspistole und drei Messer. 

Geschossen oder Menschen bedroht hat der Mann mutmaßlich nicht. Er hatte aber keine Erlaubnis dafür, die Waffen zu führen. Deshalb wird gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Eine konkrete Gefährdung für die Öffentlichkeit habe nach derzeitigen Erkenntnissen nicht bestanden, hieß es von der Polizei.

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