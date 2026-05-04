Mann landet mit Auto in Tür von Schnellrestaurant

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein älterer Mann ist in Stuttgart mit seinem Auto in der Eingangstür eines Schnellrestaurants gelandet. Er habe ersten Erkenntnissen zufolge vermutlich Gas und Bremse verwechselt, sagte ein Polizeisprecher. Er klagte im Anschluss an den Unfall im Stadtteil Wangen über Brustschmerzen. Weitere Menschen wurden dem Sprecher zufolge nicht verletzt.