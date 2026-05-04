Unfall

Mann landet mit Auto in Tür von Schnellrestaurant

Ein älterer Mann fährt mit seinem Auto gegen die Eingangstür eines Schnellrestaurants. Laut Polizei könnte eine Verwechslung von Gas und Bremse der Auslöser gewesen sein.

Der Mann habe vermutlich Gas und Bremse an seinem Auto verwechselt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Mann habe vermutlich Gas und Bremse an seinem Auto verwechselt. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein älterer Mann ist in Stuttgart mit seinem Auto in der Eingangstür eines Schnellrestaurants gelandet. Er habe ersten Erkenntnissen zufolge vermutlich Gas und Bremse verwechselt, sagte ein Polizeisprecher. Er klagte im Anschluss an den Unfall im Stadtteil Wangen über Brustschmerzen. Weitere Menschen wurden dem Sprecher zufolge nicht verletzt.

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