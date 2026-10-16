Mann mit mehr als drei Promille in Kleintransporter entdeckt
Ein Kleinfahrzeug steht, der Fahrer hängt aus der Tür: Ein Zeuge alarmiert in Ebersbach an der Fils Polizei und Rettungskräfte. Was die Einsatzkräfte bei dem 62-Jährigen feststellen.
Ebersbach an der Fils (dpa/lsw) - Mit mehreren Promille ist ein Mann in Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) mutmaßlich mit seinem dreirädrigen Kleintransporter unterwegs gewesen. Ein Zeuge fand den betrunkenen 62-Jährigen im stehenden Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Er hing demnach mit dem Oberkörper aus der Tür heraus.
Weil ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden konnte, kamen auch Rettungskräfte. Die Polizei stellte einen Alkoholwert von über drei Promille fest. Der 62-Jährige wurde am Donnerstag zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt.