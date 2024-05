Mann mit Messer auf Kita-Gelände nicht in U-Haft

Aschaffenburg (dpa) - Das Motiv eines mit einem Messer bewaffneten Mannes, der auf einem Kita-Gelände in Aschaffenburg Kinder und Erzieher bedroht haben soll, ist auch Tage nach dem Vorfall weiter unbekannt. Die Vermutung, der 30-Jährige könnte psychisch krank und eine Gefahr für andere sein, habe sich in einer Psychiatrie nicht bestätigt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann sei auf freiem Fuß, dürfe sich Kindergärten allerdings nicht mehr nähern. Das Aufenthaltsverbot werde polizeilich überwacht. Der 30-Jährige wohnte bis zu dem Vorfall in dem Haus, in dessen Erdgeschoss sich die Kita befindet.