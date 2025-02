Mann mit Schwert auf Marktplatz löst Polizeieinsatz aus

Mannheim (dpa/lsw) - Auf dem Mannheimer Marktplatz hat ein 21-Jähriger mit einem Plastik-Schwert einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Beamten wurden sie alarmiert, weil der Mann am Montagabend dort mit etwas hantierte, was nach einem Samurai-Schwert aussah. Die Polizei rückte mit starken Kräften an und sah einen Mann mit knielanger Jacke. An seinem Nacken stand ein Schwertgriff hervor.