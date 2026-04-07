Verwechslung

Mann mit Spielzeugwaffe sorgt für Polizeieinsatz

In Achern steigt ein Mann mit Schusswaffe in einen Linienbus. Zumindest sieht es so aus. Was sich da abgespielt hat.

Mit einer Spielzeugwaffe hat ein Mann Busfahrgästen in Achern einen Schrecken eingejagt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Mit einer Spielzeugwaffe hat ein Mann Busfahrgästen in Achern einen Schrecken eingejagt. (Symbolbild)

Achern (dpa/lsw) - Ein Mann mit einer Spielzeugwaffe hat in Achern (Ortenaukreis) für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Zeuge hatte der Polizei am späten Ostermontagabend mitgeteilt, dass sich ein Mann mit mutmaßlich einer Schusswaffe im Hosenbund am Bahnhof aufhalte. Der Mann soll danach in einen Linienbus gestiegen sein, wo weitere Fahrgäste die vermeintliche Schusswaffe bemerkten. Nachdem der 56-Jährige aus dem Bus gestiegen war, fixierten ihn alarmierte Streifenbeamte. Bei der Durchsuchung stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Spielzeugpistole handelte.

Weil der Mann der Polizei glaubhaft versichert habe, dass er mit ein paar Leuten Ärger habe und die Spielzeugwaffe zur Abschreckung mit sich führe, er aber niemanden damit bedroht habe, gibt es wegen des Spielzeugs keine Konsequenzen für ihn, so ein Polizeisprecher. Eine Anzeige erwartet den Mann aber dennoch - weil er neben der Spielzeugwaffe ein verbotenes Messer mit sich führte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann droht mit Spielzeugwaffe in Zug
Bahn

Mann droht mit Spielzeugwaffe in Zug

Mit einer täuschend echt wirkenden Schusswaffe hantiert ein Mann in einem Zug herum. Der 22-Jährige wird etwas später vorläufig festgenommen.

28.07.2025

Polizeieinsatz wegen Spielzeugpistole
Zell am Harmersbach

Polizeieinsatz wegen Spielzeugpistole

Eine Zeugin sieht eine Pistole, die aus einem vorausfahrenden Auto gehalten wird. Sie alarmiert die Polizei.

05.06.2025

Mann zielt auf Restaurantbesucher - mit Spielzeugpistole
Polizei

Mann zielt auf Restaurantbesucher - mit Spielzeugpistole

Ein Restaurantbesuch ist für Menschen in Lörrach aufregender ausgefallen als geplant. Ein Mann schien mit einer Schusswaffe auf sie zu zielen - und die Polizei rückte an.

25.02.2025

44-Jähriger sorgt mit Spielzeugpistole für Polizeieinsatz
Hanau

44-Jähriger sorgt mit Spielzeugpistole für Polizeieinsatz

Ein Mann zielt mit einer Pistole auf zwei Mädchen, steigt in einen Bus und richtet die Waffe auf eine 62-Jährige. Als die Polizei kommt, zeigt sich jedoch: Die Waffe ist nicht echt.

17.01.2025

Ortenaukreis

Kind mit Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

29.03.2023