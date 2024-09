Mann nach Attacke auf zwei Frauen festgenommen

Erlensee (dpa/lhe) - Ein 46-Jähriger ist in Erlensee (Main-Kinzig-Kreis) festgenommen worden, nachdem er zwei Frauen attackiert haben soll. Eine 69 Jahre alte Frau sei nach dem Angriff mit erheblichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Leicht verletzt worden ist eine 66-Jährige. Gegen den Mann werde nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Sachbeschädigung ermittelt. Er habe bei der Tat, die sich bereits am Samstagabend ereignete, unter Alkoholeinfluss gestanden.