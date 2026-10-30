Mann nach Gewalttat gegen 24-Jährigen auf der Flucht
Opfer und mutmaßlicher Täter sollen sich gekannt haben: Nachdem ein 24-Jähriger in Lörrach schwerste Verletzungen erlitten hat, sucht die Polizei einen 29-Jährigen. Was bisher zu der Tat bekannt ist.
Lörrach (dpa/lsw) - Die Polizei sucht nach einem 29-Jährigen, der einem Bekannten in Lörrach schwerste Verletzungen zugefügt haben soll. Gegen den Mann wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, teilten die Staatsanwaltschaft Lörrach und das Polizeipräsidium Freiburg mit. Er soll «massive» Gewalt gegen seinen 24 Jahre alten Bekannten ausgeübt haben. Die Fahndung nach ihm sei bisher ohne Erfolg geblieben.
Die Tat ereignete sich bisherigen Ermittlungen zufolge am 21.10. spätabends. Der 24-Jährige sei daraufhin ins Krankenhaus gebracht worden. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kriminalkommissariat Lörrach übernommen.