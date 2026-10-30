Mann nach Gewalttat gegen 24-Jährigen auf der Flucht

Lörrach (dpa/lsw) - Die Polizei sucht nach einem 29-Jährigen, der einem Bekannten in Lörrach schwerste Verletzungen zugefügt haben soll. Gegen den Mann wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, teilten die Staatsanwaltschaft Lörrach und das Polizeipräsidium Freiburg mit. Er soll «massive» Gewalt gegen seinen 24 Jahre alten Bekannten ausgeübt haben. Die Fahndung nach ihm sei bisher ohne Erfolg geblieben.