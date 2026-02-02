Mann nach Nazi-Parolen vorläufig festgenommen
Ein Mann soll lautstark verfassungsfeindliche Parolen grölen. Nun ermittelt der Staatsschutz.
Darmstadt (dpa/lhe) - Ein 31-Jähriger soll in Darmstadt lautstark Nazi-Parolen skandiert haben. Ein Zeuge habe den Vorfall gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hätten den Mann vorläufig festgenommen und zur Wache mitgenommen. Er sei am Freitagnachmittag nach polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Der polizeiliche Staatsschutz ermittle. Der 31-Jährige werde sich in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.