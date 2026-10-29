Mann nach Sturz mit E-Scooter in Krankenhaus gestorben
Ein 61-Jähriger stürzt mit seinem E-Scooter, er wird am Boden gefunden – mit schweren Kopfverletzungen. Zehn Tage später ist der Mann nun gestorben.
Oberderdingen (dpa/lsw) - Ein 61-jähriger Mann ist zehn Tage nach einem Unfall mit seinem E-Scooter in Flehingen bei Karlsruhe im Krankenhaus gestorben. Er hatte am 19. Oktober wohl eine Bordsteinkante überfahren und war gestürzt, wie die Polizei am selben Tag mitteilte. Dabei verletzte er sich schwer am Kopf.
Andere Verkehrsteilnehmer hätten den am Boden liegenden Verletzten bemerkt und den Notruf gewählt. Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst vor Ort und brachten ihn dann in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.