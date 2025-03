Mann ohrfeigt Jungen nach missglücktem Schuss mit Fußball

Weilheim an der Teck (dpa/lsw) - Ein Mann hat einen Zwölfjährigen auf einem Bolzplatz geschlagen, weil er seinem Sohn versehentlich mit einem Fußball ins Gesicht geschossen hatte. In Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) spielten am späten Freitagnachmittag mehrere Kinder zwischen zehn und 14 Jahren auf dem Bolzplatz, wie die Polizei mitteilte. Unabsichtlich soll der Zwölfjährige einem Jungen ins Gesicht geschossen haben. Der Junge habe daraufhin seine Eltern angerufen.