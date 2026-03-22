Mann schießt in Frankfurter Bahnhofsviertel um sich

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Mann hat im Frankfurter Bahnhofsviertel mit einer Waffe mehrfach um sich geschossen. «Zum Glück wurde niemand getroffen und auch niemand verletzt», sagte ein Polizeisprecher. Der 24-Jährige sei festgenommen worden.

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Demnach habe sich die Tat am Morgen gegen 6 Uhr morgens ereignet. Warum der Mann um sich geschossen hatte, sei bislang unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen seien lediglich Gebäude getroffen worden.