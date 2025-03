Mann schlägt Delle in Rettungswagen

Limburg (dpa/lhe) - Wegen eines aggressiven Mannes hat sich die Besatzung eines Rettungswagens in Limburg in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Eigentlich waren die Helfer am Samstag zu dem 25-Jährigen gerufen worden, wie die Polizei Limburg mitteilte. Doch als sie eingetroffen seien, habe der Mann im Wagen und danach auf der Straße randaliert.