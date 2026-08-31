Mann schlägt zu, gibt dann Kopfhörer zurück und sagt Sorry
Ein Unbekannter trägt eine Waffe im Hosenbund und schlägt einen 27-Jährigen ins Gesicht. Kurz darauf entschuldigt er sich. Was noch bekannt ist.
Fellbach (dpa/lsw) - Ein unbekannter Tatverdächtiger hat einem 27-jährigen Mann am Bahnhof in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) einen einzelnen Kopfhörer geklaut, ihm eine Waffe gezeigt und ins Gesicht geschlagen. Nach Polizeiangaben gab er kurz nach der Tat den Kopfhörer zurück und entschuldigte sich.
Demnach sprach der Unbekannte den 27-Jährigen am Sonntag am Bussteig des Bahnhofs an. Plötzlich habe er an das Ohr des Opfers gegriffen und den Kopfhörer entwendet. Als der Mann den Kopfhörer zurückforderte, zeigte der Tatverdächtige eine Waffe, die in seinem Hosenbund steckte, und schlug zu. Kurz darauf gab er den Kopfhörer zurück und entschuldigte sich, hieß es. Die Polizei sucht nach Zeugen.