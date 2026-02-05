Brände

Mann schwebt nach Brand in Kellerwohnung in Lebensgefahr

Der 58-Jährige wurde reanimiert und kam in ein Krankenhaus. Noch sind Fragen offen.

Bei einem Brand in einer Kellerwohnung wird ein Mann lebensbedrohlich verletzt. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Bei einem Brand in einer Kellerwohnung wird ein Mann lebensbedrohlich verletzt. (Symbolbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Nach einem Brand in einer Kellerwohnung in Weiterstadt schwebt ein 58 Jahre alter Bewohner weiter in Lebensgefahr. Er sei nach dem Brand am Mittwochmorgen reanimiert worden und in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Er sei einer starken Rauchgasentwicklung ausgesetzt gewesen.

Wie es zu dem Brand in der Wohnung im Keller eines Mehrfamilienhauses gekommen sei, sei noch unklar. Die Feuerwehr hatte das Feuer zügig lokalisiert und gelöscht. Die anderen Bewohnern blieben demnach in ihren Wohnungen. Der Schaden liegt nach Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich.

