Mann schwebt nach Brand in Kellerwohnung in Lebensgefahr

Darmstadt (dpa/lhe) - Nach einem Brand in einer Kellerwohnung in Weiterstadt schwebt ein 58 Jahre alter Bewohner weiter in Lebensgefahr. Er sei nach dem Brand am Mittwochmorgen reanimiert worden und in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Er sei einer starken Rauchgasentwicklung ausgesetzt gewesen.