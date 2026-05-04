Mann schwer verletzt auf Rastplatz zurückgelassen
Zwei Frauen und ein Mann werden festgenommen. Was ist bislang über die Tat bekannt?
Stadtroda (dpa) - Mit schweren Verletzungen ist ein 18-Jähriger auf einem Rastplatz an der Autobahn 4 bei Stadtroda in Thüringen zurückgelassen worden. Zwei Frauen im Alter von 22 und 18 Jahren und ein 21-Jähriger wurden nach der Tat in der Nacht zu vergangenem Freitag festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Ihnen wird gemeinschaftlicher versuchter Totschlag, gefährliche Körperverletzung und Freiheitsberaubung vorgeworfen. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.
Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die drei Beschuldigten den 18-Jährigen auf einem Rastplatz in Hessen in den Kofferraum eines Autos gesperrt und ihn bis zur Raststätte Teufelstal in Thüringen gefahren haben. Zuvor sollen sie ihm schwere, teils lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben.
Die drei Beschuldigten und das Opfer sind den Angaben nach afghanische Staatsangehörige. Gegen die beiden Frauen ist demnach Haftbefehl beantragt worden. Ein Gericht soll darüber entscheiden.