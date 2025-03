Mann soll Ex-Freundin und sich selbst getötet haben

Ostfildern (dpa/lsw) - Nach einer Gewalttat an seiner Ex-Freundin in Ostfildern hat sich der mutmaßliche Täter nach Angaben der Ermittler mit einem Messer so schwer verwundet, dass er auf seiner Flucht an den Folgen der Verletzungen starb. Zuvor war der Wagen des 36-Jährigen von der Polizei gestoppt und der Mann durch einen Schuss ins Bein verletzt worden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.