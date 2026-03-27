Kriminalität

Mann soll Fahrkartenkontrolleur geschlagen haben

Eine Fahrkartenkontrolle an einer Haltestelle eskaliert. Ein 30-Jähriger schlägt zu und flüchtet am Stuttgarter Schlossplatz. Wie das Sicherheitspersonal reagiert.

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der einen Kontrolleur geschlagen haben soll. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der einen Kontrolleur geschlagen haben soll. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 30-Jähriger soll in Stuttgart einen Fahrkartenkontrolleur geschlagen haben. Der Mann sollte am Donnerstag beim Aussteigen an der Stadtbahnhaltestelle Schlossplatz kontrolliert werden, sagte eine Polizeisprecherin. Anstatt eine Fahrkarte zu zeigen, habe der Mann zunächst einen Kontrolleur weggeschubst und sei dann geflüchtet.

Ein 57-jähriger Kollege schritt ein und hielt den Verdächtigen auf seiner Flucht fest. Dabei kam es zum Schlag gegen den 57-Jährigen. Sicherheitspersonal eilte zu Hilfe. Der Verdächtige wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Er wurde vorläufig festgenommen und anschließend auf freien Fuß gesetzt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

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