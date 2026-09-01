Mann soll im Wahn auf Mutter eingestochen haben
Ein Hilfeschrei des Vaters verhindert wohl Schlimmeres: Ein 37-Jähriger soll seine Mutter mit einem Messer attackiert haben. Die Behörden geben erste Hinweise zu Tatablauf und möglichen Hintergründen.
Sulzfeld (dpa/lsw) - Mit einem Messer soll ein 37-Jähriger im Landkreis Karlsruhe mehrfach auf seine Mutter eingestochen haben. Weil der Mann mutmaßlich wegen einer psychischen Erkrankung in einem wahnhaften Zustand gehandelt hat, kam er nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft auf Anordnung eines Richters in ein psychiatrisches Krankenhaus. Die Behörden ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.
Der Sohn soll die 62-Jährige am Montagmittag in der gemeinsamen Wohnung in Sulzfeld unvermittelt attackiert haben. «Nachdem sein Vater um Hilfe schrie, soll der 37-Jährige das Messer schließlich abgelegt und den Raum verlassen haben», heißt es in der Mitteilung der Polizei. Ein Rettungshubschrauber flog die schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte Frau in eine Klinik.