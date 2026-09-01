Mann soll im Wahn auf Mutter eingestochen haben

Sulzfeld (dpa/lsw) - Mit einem Messer soll ein 37-Jähriger im Landkreis Karlsruhe mehrfach auf seine Mutter eingestochen haben. Weil der Mann mutmaßlich wegen einer psychischen Erkrankung in einem wahnhaften Zustand gehandelt hat, kam er nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft auf Anordnung eines Richters in ein psychiatrisches Krankenhaus. Die Behörden ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.