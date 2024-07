Mann soll in Pfarrei Schreckschusspistole abgefeuert haben

Fulda (dpa/lhe) - Am Landgericht Fulda beginnt an diesem Mittwoch (9.00 Uhr) die Berufungsverhandlung gegen einen Mann, der im vergangenen Jahr aus Ärger über nächtlichen Lärm in einer Kirchengemeinde eine Schreckschusspistole abgefeuert haben soll. Zwei Menschen erlitten nach Angaben der Staatsanwaltschaft durch austretendes Gas Atemwegsbeschwerden, Schmerzen beim Schlucken und tränende Augen.