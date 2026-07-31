Mann soll Kinder in Schwimmbad missbraucht haben

Oberkochen (dpa/lsw) - Ein Mann soll im Hallenbad «Kocherbad» in Oberkochen (Ostalbkreis) zwei Jungen sexuell missbraucht haben und sitzt nun in Haft. Der 35-Jährige sprach die beiden Neunjährigen zunächst im Bereich der Duschen und Sammelumkleiden an, wie die Polizei mitteilte. Dann habe er an ihnen und an sich selbst sexuelle Handlungen vorgenommen.