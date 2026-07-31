Oberkochen (Ostalbkreis)

Mann soll Kinder in Schwimmbad missbraucht haben

Nach dem Vorfall im «Kocherbad» sitzt ein 35-Jähriger in Haft. Was die Kinder durchgemacht haben und wie es zur Festnahme kam.

Die Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Die Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild)

Oberkochen (dpa/lsw) -  Ein Mann soll im Hallenbad «Kocherbad» in Oberkochen (Ostalbkreis) zwei Jungen sexuell missbraucht haben und sitzt nun in Haft. Der 35-Jährige sprach die beiden Neunjährigen zunächst im Bereich der Duschen und Sammelumkleiden an, wie die Polizei mitteilte. Dann habe er an ihnen und an sich selbst sexuelle Handlungen vorgenommen.

Die Kinder hätten sich nach der Tat ihren Eltern anvertraut, sagte ein Polizeisprecher. Der Verdächtige konnte nach der Tat vergangene Woche Freitag identifiziert werden. Am Donnerstag wurde er festgenommen und einer Haftrichterin vorgeführt. Diese ließ den Verdächtigen in ein Gefängnis einliefern.

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