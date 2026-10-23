Mann soll Schwester angegriffen haben – sie stirbt in Klinik

Löchgau (dpa/lsw) - Ein 36 Jahre alter Mann soll seine Schwester in ihrem gemeinsamen Wohnhaus in Löchgau (Kreis Ludwigsburg) angegriffen und so schwer verletzt haben, dass sie später im Krankenhaus gestorben ist. Gegen ihn wird nun wegen Totschlags ermittelt. Die Frau musste vor Ort reanimiert werden und starb nach der Einlieferung ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte.