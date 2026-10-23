Mann soll Schwester angegriffen haben – sie stirbt in Klinik
In einem gemeinsamen Wohnhaus in Löchgau verletzt ein 36-Jähriger seine Schwester tödlich. Was bislang über den Angriff bekannt ist.
Löchgau (dpa/lsw) - Ein 36 Jahre alter Mann soll seine Schwester in ihrem gemeinsamen Wohnhaus in Löchgau (Kreis Ludwigsburg) angegriffen und so schwer verletzt haben, dass sie später im Krankenhaus gestorben ist. Gegen ihn wird nun wegen Totschlags ermittelt. Die Frau musste vor Ort reanimiert werden und starb nach der Einlieferung ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte.
Der genaue Tathergang und der Grund für den Angriff am Sonntag blieben zunächst unklar. Polizisten nahmen den 36-Jährigen unmittelbar nach der Tat vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ eine Haftrichterin am Amtsgericht Heilbronn einen Unterbringungsbefehl. Der Mann wurde wegen einer im Raum stehenden psychischen Erkrankung in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Ob der Mann zuvor in Behandlung war, blieb unklar.