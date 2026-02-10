Vorwurf des Computerbetrugs

Mann soll Senioren in Kliniken beklaut haben - Prozess

Ein Mann soll in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen in Krankenhäusern vor allem ältere Menschen bestohlen haben. Mit den Bankkarten soll er für Tausende Euro eingekauft haben.

Ein Mann soll in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen in Krankenhäusern vor allem ältere Menschen bestohlen haben. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Ein Mann soll in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen in Krankenhäusern vor allem ältere Menschen bestohlen haben. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa) - Weil er Menschen in Krankenhäusern in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen bestohlen haben soll, steht ein 47-Jähriger von heute (09.00 Uhr) an in Heidelberg vor Gericht. Der Mann soll laut Anklage von insgesamt zehn - vor allem älteren - Geschädigten die Geldbeutel gestohlen haben. Mit deren Bankkarten soll er 16.500 Euro abgehoben und die EC-Karten für Einkäufe im Wert von insgesamt 4.600 Euro verwendet haben. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Dem Mann wird unter anderem gewerbsmäßiger Computerbetrug vorgeworfen. Ihm drohen laut Landgericht Heidelberg bis zu zehn Jahre Haft.

Geldbeutel eines Toten fehlte - Angehörige erstatten Anzeige

Die Taten ereigneten sich laut Staatsanwaltschaft in der Zeit ab Juni 2025 in den baden-württembergischen Städten Eberbach, Sinsheim, Mühlacker, Waldkirch und Buchen, im bayerischen Fürth und in München sowie in Köln. Die Ermittlungen hatten den Angaben zufolge begonnen, nachdem die Angehörigen eines im Klinikum in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) verstorbenen Patienten Anzeige erstattet hatten. Sie hatten festgestellt, dass der Geldbeutel des Toten fehlte und Geld von seinem Konto abgebucht wurde.

Für das Verfahren sind laut Gericht drei Zeugen geladen und zwei weitere Termine angesetzt. Ein Urteil könnte am 20. Februar verkündet werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann soll alte Menschen in Kliniken beklaut haben - Anklage
Deutschlandweit tätig

Mann soll alte Menschen in Kliniken beklaut haben - Anklage

Er soll Geldbeutel aus Krankenhäusern gestohlen und mit Bankkarten Einkäufe getätigt haben. Die Polizei schaltet sich, nachdem sich Angehörige nach dem Tod eines Patienten meldeten.

02.12.2025

Zehntausende offene Ermittlungen in Baden-Württemberg
Aktenberge

Zehntausende offene Ermittlungen in Baden-Württemberg

Bei den baden-württembergischen Staatsanwaltschaften türmen sich die Akten. Richter und Staatsanwälte schlagen erneut Alarm. Auch wenn der Aktenberg zuletzt etwas abgetragen wurde.

05.09.2025

Seniorin nach dem Weg gefragt und bestohlen
Kriminalität

Seniorin nach dem Weg gefragt und bestohlen

Zwei Männer tricksen eine alte Frau auf einem Supermarkt-Parkplatz aus. Die Polizei nutzt die Gelegenheit für generelle Ratschläge.

01.08.2025

Rhein-Main

Frau soll ältere Nachbarn bestohlen haben: Hoher Schaden

18.08.2023

Tarife

Erneut Warnstreiks in Baden-Württemberg erwartet

03.05.2023