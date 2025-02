Mann soll Seniorin schwer verletzt und Haus angezündet haben

Sulz am Neckar (dpa) - Ein Mann soll eine Familienangehörige zunächst geschlagen und anschließend das Wohnhaus der Frau in Sulz am Neckar nahe Stuttgart angezündet haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde die 72-Jährige schwer verletzt. Während der 41-jährige mutmaßliche Täter am frühen Morgen das Haus in Brand gesetzt haben soll, sei die Frau den Angaben nach zu Nachbarn geflohen. Diese alarmierten die Polizei.