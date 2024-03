Mann soll verhaftet werden und verschanzt sich in Wohnung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer versuchten Verhaftung hat sich ein 29 Jahre alter Mann in einer Frankfurter Wohnung verschanzt und einen größeren Polizeieinsatz verursacht. Die Polizei sperrte am Mittwoch den Bereich um das Wohnhaus des Mannes ab, auch Spezialkräfte waren im Einsatz, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Für Dritte ging den Angaben zufolge nach ersten Erkenntnissen keine Gefahr aus. In der Vergangenheit habe der Mann auch mit Waffen zu tun gehabt, sagte der Sprecher zum Hintergrund des Vorgehens der Polizei. Vor Ort nahe dem Bahnhof im Stadtteil Höchst war demnach auch eine Verhandlungsgruppe im Einsatz. Zuvor hatte eine Polizeistreife den 29-Jährigen verhaften wollen. Der Grund für den Haftbefehl war zunächst unklar.