Mann spricht Mädchen auf verdächtige Art an - Festnahme

Nidderau (dpa/lhe) - Weil er auf anstößige Weise Kinder angesprochen haben soll, ist ein 54-Jähriger in Nidderau vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, nahm der Mann am Dienstagnachmittag in der Nähe einer Schule kurz hintereinander Kontakt zu zwei Mädchen auf.