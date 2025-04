Mann sprüht Pfefferspray in Unterkunft

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Streit in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Karlsruhe hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie eine Polizeisprecherin sagte, waren fünf Bewohner in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Einer von ihnen habe daraufhin Pfefferspray gesprüht. Seine vier Kontrahenten seien dadurch leicht verletzt worden. Der mutmaßliche Angreifer wurde von der Polizei festgenommen. Die Ursache des Streits sei unklar, sagte die Sprecherin.