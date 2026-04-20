Mann steht auf offener Straße in Flammen und stirbt

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Mann steht in Karlsruhe auf offener Straße in Flammen und stirbt an seinen schweren Verletzungen. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, meldeten Passanten am späten Abend im Stadtteil Durlach, dass sie einen brennenden Menschen auf der Straße laufen und zusammenbrechen sahen. Wegen seiner schweren Verbrennungen starb der Mann demnach noch vor Ort.

Ob es sich dabei um einen Unglücksfall oder vorsätzliche Selbstverbrennung handelt, sei noch unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen den aktuellen Erkenntnissen nach jedoch nicht vor. Die Identität des Mannes ist demnach noch nicht zweifelsfrei geklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.