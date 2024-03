Mann stirbt bei Unfall auf der Autobahn

Wetzlar (dpa/lhe) - Ein 64-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Autobahn 45 im Lahn-Dill-Kreis gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der Mann am Morgen von der A45 in Richtung A480. Dort sei er mit seinem Auto aus vorerst unbekannten Gründen in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und nach rechts in die Böschung hinab gestürzt. Anschließend sei er mit seinem Fahrzeug über eine weitere Fahrbahn auf die A45 in Richtung Hanau geschleudert worden. Dort blieb das Auto auf einer Leitplanke liegen. Der Fahrer aus Lich im Kreis Gießen starb noch an der Unfallstelle.