Mann stirbt bei Unfall auf schneeglatter Straße bei Fulda
Ein Autofahrer stirbt bei einem Frontalzusammenstoß auf einer glatten Landstraße im Kreis Fulda. Was bislang bekannt ist.
Fulda (dpa) - Bei einem Unfall auf schneeglatter Straße im Osthessen ist ein 51-Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Auf der Landstraße bei Rommerz bei Fulda geriet ein 70 Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs nach links in die Gegenfahrspur und stieß mit seinem Fahrzeug frontal gegen einen entgegenkommenden Kastenwagen, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kollision am Dienstag wurde der 51-jährige Fahrer des Kastenwagens so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.
Eine Autofahrerin, die hinter dem Sattelzug unterwegs war, fuhr auf diesen auf und wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Fulda beauftragte einen Gutachter zur genauen Klärung des Unfallhergangs.
Die Landstraße wurde durch Betriebsstoffe verunreinigt. «Eine Reinigung war witterungsbedingt nicht möglich, so dass sie noch bis auf weiteres gesperrt bleibt», erklärte die Polizei.