Mann stirbt bei Unfall auf schneeglatter Straße bei Fulda

Fulda (dpa) - Bei einem Unfall auf schneeglatter Straße im Osthessen ist ein 51-Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Auf der Landstraße bei Rommerz bei Fulda geriet ein 70 Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs nach links in die Gegenfahrspur und stieß mit seinem Fahrzeug frontal gegen einen entgegenkommenden Kastenwagen, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kollision am Dienstag wurde der 51-jährige Fahrer des Kastenwagens so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.