Mann stirbt bei Unfall in Bad Vilbel
Ein Autofahrer verliert in Bad Vilbel die Kontrolle über seinen Wagen und stirbt bei einem Unfall. Die Polizei prüft, ob ein medizinischer Notfall der Auslöser war.
Bad Vilbel (dpa/lhe) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bad Vilbel ist am Freitag ein 67 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 13.00 Uhr mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit auf der Friedberger Straße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.
Der Wagen fuhr zunächst gegen einen Zaun und prallte anschließend gegen einen Getränkelaster. Der 67-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Sein 22 Jahre alter Beifahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ob die beiden Männer verwandt waren, sei derzeit noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin.
Der Polizei zufolge wird derzeit geprüft, ob ein medizinischer Notfall des Fahrers zu dem Unfall geführt haben könnte. Die Friedberger Straße blieb wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis etwa 17.00 Uhr gesperrt.