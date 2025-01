Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Wiesbaden-Biebrich ist ein 50-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden aus der Brandwohnung in einem viergeschossigen Wohnhaus zwei 40 und 50 Jahre alte Männer gerettet. Trotz des Versuchs der Reanimation starb der 50-Jährige. Der 40-Jährige erlitt leichte Rauchgasverletzungen. Alle anderen Bewohner des Hauses hatten das Gebäude bereits vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen. Zur Todesursache und der Brandursache ermittelt nun die Polizei.