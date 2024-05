Mann stirbt nach Arbeitsunfall mit Gabelstapler in Baunatal

Baunatal (dpa/lhe) - Wenige Tage nach einem schweren Arbeitsunfall auf einem Firmengelände in Baunatal im Landkreis Kassel ist ein 41-Jähriger an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, starb der Mann am Dienstag in einem Krankenhaus.