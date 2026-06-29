Trotz Reanimationsversuchen

Mann stirbt nach Badeunfall in Naturbad

Ein Mann gerät in einem Freibad unter Wasser und wird kurz darauf leblos im Becken entdeckt. Obwohl ihn der Bademeister noch aus dem Wasser ziehen kann, nimmt der Vorfall ein tragisches Ende.

Der Mann trieb leblos im Wasser des Freibads. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Der Mann trieb leblos im Wasser des Freibads. (Symbolbild)

Trossingen (dpa/lsw) - Ein 35-jähriger Mann ist bei einem Badeunfall in einem Naturfreibad in Trossingen (Kreis Tuttlingen) tödlich verunglückt. Der Mann sei aus bislang ungeklärter Ursache unter die Wasseroberfläche geraten und kurze Zeit später von Besuchern des Bades leblos im Wasser gefunden worden, teilte die Polizei mit. 

Dem Bademeister gelang es zunächst, den 35-Jährigen aus dem Wasser zu ziehen und erste Reanimationsmaßnahmen einzuleiten. Der verständigte Rettungsdienst setzte diese fort und brachte den Mann am Freitag in ein Krankenhaus. Dort starb der 35-Jährige jedoch kurze Zeit später. Weitere Details konnte ein Polizeisprecher nicht nennen.

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