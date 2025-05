Mann stirbt nach Gewaltverbrechen - 39-Jähriger festgenommen

Hanau (dpa/lhe) - Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Hanau (Main-Kinzig-Kreis) ermittelt die Polizei gegen einen 39-Jährigen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. In der Nacht hatten Zeugen wegen Hilferufen aus einer Wohnung die Polizei alarmiert, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die Beamten hätten dort einen schwer verletzten Mann vorgefunden. Trotz Reanimationsmaßnahmen sei der 38-Jährige an seinen Verletzungen gestorben. Die Beamten nahmen demnach den 39-Jährigen vorläufig fest. Die Hintergründe und die Umstände des Todes waren den Angaben zufolge vorerst unklar.