Häusliche Gewalt

Mann stirbt nach mutmaßlichem Angriff auf Ehefrau

Nach einem Streit soll ein Mann versucht haben, seine Ehefrau zu erwürgen. Jetzt ist er an seinen eigenen Verletzungen gestorben.

Ein Mann ist nach einem innerfamiliärem Streit gestorben. (Symbolfoto) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Ein Mann ist nach einem innerfamiliärem Streit gestorben. (Symbolfoto)

Reichenbach an der Fils (dpa/lsw) - Einen Tag nach dem mutmaßlichen Angriff auf seine Ehefrau ist ein 46 Jahre alter Mann an seinen selbst zugefügten Verletzungen erlegen. Er sei in der Nacht zum Dienstag im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit.

Der Mann soll in Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) versucht haben, seine Ehefrau zu erwürgen. Der Tat soll ein familiärer Streit vorausgegangen sein. Die Polizei wurde am Sonntagabend alarmiert, nachdem eine zunächst bewusstlose Frau von einem Familienangehörigen in der gemeinsamen Wohnung entdeckt worden war. Die Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Im Haus fanden die alarmierten Polizeibeamten auch den 46-Jährigen, der zuvor versucht hatte, sich selbst zu töten. Er konnte reanimiert werden und wurde in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus gebracht.

