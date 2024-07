Mann stirbt nach Sturz von Balkon

Rüsselsheim (dpa/lrs) - Ein Mann ist in Rüsselsheim vom Balkon eines Wohnhauses gestürzt und gestorben. Der 69-Jährige hatte dort nach bisherigem Stand der Ermittlungen am Samstag Handwerksarbeiten erledigt, wie die Polizei mitteilte. Ohne fremdes Zutun soll er vom ersten Obergeschoss aus etwa drei Meter in die Tiefe gestürzt sein. Er erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.