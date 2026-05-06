Schwaben

Mann stößt Radler in Fluss und stirbt nach Sprung von Brücke

Ein 57-Jähriger ist auf einem Radweg unterwegs, als er plötzlich von einem Mann attackiert wird. Der Angreifer flieht - mit tödlichem Ende.

Polizisten aus Bayern und Baden-Württemberg suchten nach dem Angreifer. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Polizisten aus Bayern und Baden-Württemberg suchten nach dem Angreifer. (Symbolbild)

Neu-Ulm (dpa) - Nach einem Angriff auf einen Fahrradfahrer in Schwaben ist ein Mann auf der Flucht vor der Polizei von einer Brücke in den Tod gesprungen. Der 26-Jährige habe den Radler bei Neu-Ulm an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg plötzlich vom Rad in den Fluss Iller gestoßen, seinen Kopf unter Wasser gedrückt und mit einem Messer auf ihn eingestochen, teilte die Polizei mit. Der 57-Jährige sei schwer verletzt worden. Erst als Zeugen den Angreifer ansprachen, sei der Mann geflüchtet.

Polizisten aus beiden Bundesländern hätten daraufhin nach dem Mann gesucht und ihn auf einer Brücke gestellt. Daraufhin sei der 26-Jährige in die Tiefe gesprungen und tödlich verletzt worden.

Warum der Mann mit tschechischer Staatsangehörigkeit den 57-Jährigen angriff, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelt dazu und zum genauen Ablauf des Geschehens, ging aber von einer Tötungsabsicht des Angreifers aus. Für weitere Informationen suchten die Beamten nach Zeugen. Der verletzte 57-Jährige wurde in einem Krankenhaus behandelt. Nähere Angaben zu seinem Gesundheitszustand konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht machen.

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