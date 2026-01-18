Mann stürzt in Bach und stirbt
Am Tag nach einer Fasnachtsveranstaltung findet die Polizei im Rems-Murr-Kreis eine Leiche. Was ist passiert?
Auenwald (dpa/lsw) - Ein 39-jähriger Mann ist im Rems-Murr-Kreis tot in einem Bach gefunden worden. Ersten Ermittlungen zufolge sei der Mann am Samstagabend auf einer Fasnachtsveranstaltung in der Gemeinde Auenwald gewesen. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Die Polizei geht davon aus, dass er auf dem Heimweg eine rund drei Meter hohe Böschung hinabstürzte und in den Bach fiel. Als der Mann am Morgen gefunden wurde, war er bereits tot. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.