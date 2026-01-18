Bild
Unglücksfall

Mann stürzt in Bach und stirbt

Am Tag nach einer Fasnachtsveranstaltung findet die Polizei im Rems-Murr-Kreis eine Leiche. Was ist passiert?

Polizeieinsatz im Rems-Murr-Kreis: Ein lebloser Mann wurde in einem Bach gefunden (Archivbild). Foto: David Inderlied/dpa
Polizeieinsatz im Rems-Murr-Kreis: Ein lebloser Mann wurde in einem Bach gefunden (Archivbild).

Auenwald (dpa/lsw) - Ein 39-jähriger Mann ist im Rems-Murr-Kreis tot in einem Bach gefunden worden. Ersten Ermittlungen zufolge sei der Mann am Samstagabend auf einer Fasnachtsveranstaltung in der Gemeinde Auenwald gewesen. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Die Polizei geht davon aus, dass er auf dem Heimweg eine rund drei Meter hohe Böschung hinabstürzte und in den Bach fiel. Als der Mann am Morgen gefunden wurde, war er bereits tot. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

