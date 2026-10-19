Mann stürzt mit E-Scooter und verletzt sich schwer am Kopf
Ein Mann ist auf einem E-Scooter unterwegs. Dann kommt es zu einem Unfall, wohl wegen einer Bordsteinkante. Die Folgen sind heftig.
Oberderdingen (dpa/lsw) - Ein 61-Jähriger hat sich bei einem Unfall mit seinem E-Scooter in Flehingen bei Karlsruhe schwer am Kopf verletzt. Der Mann habe am Samstagabend wohl eine Bordsteinkante überfahren und sei daraufhin gestürzt, teilte die Polizei mit. Andere Verkehrsteilnehmer hätten den am Boden liegenden Verletzten bemerkt und den Notruf gewählt.
Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst vor Ort und brachten ihn dann in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Am E-Scooter sei nur ein geringer Sachschaden entstanden.